Andrea Vannucci, ex Assessore allo Sport del Comune di Firenze e attuale consigliere regionale, si è espresso così sulla questione "stadio", al Pentasport di oggi di Radio Bruno:
Vannucci sul Franchi: “Si sono allungati i tempi, ma non è il problema principale”
L'intervento dell'ex assessore allo sport Andrea Vannucci al Pentasport, riguardo ai lavori dello stadio Franchi.
Continuo a sperare in Pioli, ancora non riesco a credere alle condizioni di questa Fiorentina. Italiano, invece, sta dimostrando tanto anche a Bologna, ci ha fatto vivere tre finali che mi porto ancora dentro, essendo stato presente a tutte, non da assessore ma da tifoso.
Riguardo allo stadio...—
Anche quando abbiamo vinto 8 partite di fila lo stadio era in queste condizioni. La vicenda è complessa, ma da cittadino di Firenze e tifoso della Fiorentina capisco che il Franchi è l'unico stabile che sta vivendo una tale ristrutturazione, dopo Bergamo, Udine e pochi altri. La scelta condivisa di giocare le partite al Franchi ha inevitabilmente portato i tempi ad allungarsi. Reputo necessario che la squadra, il mister e la società ritrovino il modo di fare punti: i giocatori buoni non mancano.
