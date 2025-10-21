Borghi sicuro: “Il problema non è Pioli. C’è una carenza in mezzo”

Il giornalista Stefano Borghi , noto telecronista e commentatore, ha commentato la giornata di Serie A sul suo canale youtube. E sulla sconfitta della Fiorentina a San Siro contro il Milan, ha detto:

"Fiorentina che ha tanti grossi problemi e la classifica è il primo di questi. Pradè e Pioli si sono assunti le loro responsabilità, io capisco e avvallo che la posizione di Pioli non sia in discussione, è un allenatore dalle comprovate capacità e non è lì il problema. Il problema sta in una squadra che non riesce a fare il clic".