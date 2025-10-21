Borghi sicuro: “Il problema non è Pioli. C’è una carenza in mezzo”

Viola News
Il pensiero del giornalista di Sky Stefano Borghi. Che sul rigore dice: "L'intervento del Var era fuori luogo"
Il giornalista Stefano Borghi, noto telecronista e commentatore, ha commentato la giornata di Serie A sul suo canale youtube. E sulla sconfitta della Fiorentina a San Siro contro il Milan, ha detto:

"Fiorentina che ha tanti grossi problemi e la classifica è il primo di questi. Pradè e Pioli si sono assunti le loro responsabilità, io capisco e avvallo che la posizione di Pioli non sia in discussione, è un allenatore dalle comprovate capacità e non è lì il problema. Il problema sta in una squadra che non riesce a fare il clic".

Poi è entrato nello specifico: "A San Siro la Fiorentina non ha bucato la prestazione, ha fatto una partita discreta, ma una prestazione scolastica, una squadra che fatica a prendere protagonismo. Il problema è nel cuore della squadra, Gudmundsson in Nazionale ha fatto bene ma nella Fiorentina deve essere tutt'altro. Pioli ha provato la soluzione con il doppio play, Fagioli con Nicolussi Caviglia, ma non si è visto qualcosa di tecnicamente rilevante, non si sono viste verticalizzazione, lì c'è una carenza".

Infine sul rigore, anche Borghi si è espresso in modo contrario: "Negli episodi la Fiorentina è stata anche sfortunata e il rigore che ha deciso la partita a mia opinione non è fallo, c'è solo una lieve trattenuta con Gimenez che esagera platealmente. Vedere il Var che richiama l'arbitro per questo episodio abbiamo un problema".

 

