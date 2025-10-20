Viola News
Zazzaroni: “Fiorentina sconcertante, il mercato mi è piaciuto. Kean ha corso male”

Zazzaroni sul momento della Fiorentina di Pioli
Ivan Zazzaroni, sulle pagine del Corriere dello Sport, commenta la situazione preoccupante della Fiorentina di Stefano Pioli. Il noto giornalista però, non perde fiducia nell'allenatore ex viola:

La Fiorentina è una squadra sospesa nei (suoi) vuoti. A San Siro Kean ha corso male e tenuto pochissimi palloni, il centrocampo di palleggiatori è sembrato troppo leggero e la difesa, al solito, poco protetta. Questa crisi, lo confesso, mi sorprende. La campagna acquisti mi era piaciuta, sconcertante è ovviamente il rendimento generale: quasi tutti i giocatori - tra vecchi e nuovi - sono decisamente sotto il proprio standard. La soluzione la può individuare - o indicare - solo Stefano. 

