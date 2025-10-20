Ivan Zazzaroni, sulle pagine del Corriere dello Sport, commenta la situazione preoccupante della Fiorentina di Stefano Pioli. Il noto giornalista però, non perde fiducia nell'allenatore ex viola:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Zazzaroni: “Fiorentina sconcertante, il mercato mi è piaciuto. Kean ha corso male”
Corriere dello Sport
Zazzaroni: “Fiorentina sconcertante, il mercato mi è piaciuto. Kean ha corso male”
Zazzaroni sul momento della Fiorentina di Pioli
La Fiorentina è una squadra sospesa nei (suoi) vuoti. A San Siro Kean ha corso male e tenuto pochissimi palloni, il centrocampo di palleggiatori è sembrato troppo leggero e la difesa, al solito, poco protetta. Questa crisi, lo confesso, mi sorprende. La campagna acquisti mi era piaciuta, sconcertante è ovviamente il rendimento generale: quasi tutti i giocatori - tra vecchi e nuovi - sono decisamente sotto il proprio standard. La soluzione la può individuare - o indicare - solo Stefano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA