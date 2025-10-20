Sul pareggio del Milan, la Fiorentina di Pioli si lamenta con la scelta dell'arbitro di non far rientrare Ranieri. Secondo la Gazzetta dello Sport, la decisione non incide sul gol rossonero:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Mancato ingresso di Ranieri? Leao avrebbe segnato anche 11 contro 11”
Gazzetta dello Sport
Gazzetta: “Mancato ingresso di Ranieri? Leao avrebbe segnato anche 11 contro 11”
Ranieri e il mancato ingresso in campo sul gol di Leao
Leao ha acciuffato 11-1 con un grande destro dai 25 metri tiro potente e angolato. Va detto che la Fiorentina era in 10 pro tempore, Ranieri stava a bordo campo per medicazioni. Lamenti viola perché il quarto uomo ha tardato il rientro in campo del difensore, ma crediamo che Leao I'1-1 lo avrebbe centrato anche in 11 contro 11. Poi la gran parata di De Gea su deviazione di Gimenez e il rigore concesso per una strattonata di Parisi a Gimenez, sempre lui, e trasformato da Leao, al primo rigore con la maglia del Milan, dettaglio sorprendente perché questa è la sua settima stagione rossonera. Rigore calciato in modo perfetto, e si torna lì, alla grandezza di Leao, fin qui sporadica, intermittente: se Allegri la renderà costante, lo scudetto non sarà un'utopia. E sempre sia lodato San Luka, il vero fattore di differenza rispetto all'ultima travagliata stagione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA