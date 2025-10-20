Cecchi: “La campana suona per…Pioli! Con il Bologna gara da dentro o fuori”

Stefano Cecchi esprime tutta la sua delusione per il pessimo momento che sta passando la Fiorentina di Pioli.Sulle pagine della Nazione, il noto giornalista prova ad analizzare con lucidità una situazione davvero preoccupante:
"Lo stesso, se dopo 7 partite la Fiorentina si trova all'ultimo posto, il problema non lo puoi certo ridurre a questa sconfitta ma spazia ben oltre"
Anche con le assenze il Milan è squadra di categoria superiore e dunque perdere a San Siro starebbe nell'ordine delle cose. Lo stesso, se dopo 7 partite la Fiorentina si trova all'ultimo posto, il problema non lo puoi certo ridurre a questa sconfitta ma spazia ben oltre. Il problema di una squadra che non riesce mai ad essere squadra, oscillando su un confine opaco fra impotenza e inconcludenza, senza una fiamma, un ardore che possano assolverla. Se così è, purtroppo, Pioli da ieri sera non può chiedersi per chi suona la campana della delusione. Suona in primo luogo per lui, che doveva elevare il valore della rosa e, invece, fin qui lo ha paradossalmente depotenziato. Si ha insomma come l'impressione che domenica col Bologna, con un allenatore che a Firenze è stato fin qui il suo esatto contrario, sia davvero partita da dentro o fuori. Una sorta di ultima spiaggia. Che il dio del calcio la mandi buona e senza vento
