CorSport: “Non è rigore. Gimenez crolla come colpito da Tyson, ma è Parisi”

Il rigore assegnato al Milan, valido per il 2 a 1 finale ha scatenato la rabbia della Fiorentina di Stefano Pioli. Ivan Zazzaroni commenta l'episodio con un po' di sana ironia:
Della partita con la Fiorentina c’è poco di conservabile: il primo tempo è stato orribile, nel secondo il ritmo si è alzato e s’è visto qualcosa di meglio. Leão si è acceso dopo il gol. La doppietta l’ha firmata su rigore, un rigore che non c’era: nutro parecchi dubbi sul contatto della mano di Parisi con il collo di Gimenez il quale è crollato a terra come se fosse stato colpito da un destro di Tyson.I problemi, ora, sono tutti di Pioli “no fire” che ha incassato 3 soli punti su 21.
