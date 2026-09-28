Le parole dell'ex attaccante viola sul ballottaggio in attacco tra Beto e Pellegrino
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L'ex attaccante della Fiorentina, Francesco Baiano, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno della situazione in casa viola. Queste le sue parole:
Fagioli lo preferisco davanti alla difesa, perché non ha quel passo per fare le due fasi a pieno regime come una mezzala. Con il doppio mediano lui ci va a nozze, ovviamente però ha bisogno del sostegno anche di quelli davanti. Coprire 60 metri di campo non è facile, soprattutto quando c'hanno palla gli avversari.
Sul ballottaggio tra Beto e Pellegrino
Anche io preferirei vedere Haaland alla Fiorentina, ma nessuno se lo può permettere. Perdere uno come Kean nell'ultima settimana di mercato non è semplice, ma ha saputo difendersi bene: prendendo prima Pellegrino e poi Beto. Io sinceramente sono contento per quello che possono portare alla Fiorentina. Se non fai la Champions League quelli bravi non ci vengono, anche se gli porti tanti soldi. Sono giocatori che in un contensto ti possono dare una grande mano.
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