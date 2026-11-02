A pochi minuti dal fischio d'inizio del posticipo del Mapei Stadium tra Sassuolo e Fiorentina, il tecnico neroverde Alberto Aquilani è intervenuto ai microfoni di DAZN. L'allenatore ha toccato i temi legati al suo passato in maglia viola prima di analizzare il momento delicato attraversato dalla sua squadra.

Il legame indissolubile con l'ambiente viola

Aquilani ha aperto il suo intervento ricordando con affetto il triennio trascorso a Firenze, sia da calciatore sia nelle sue prime esperienze in panchina all'interno del settore giovanile gigliato:

Sono profondamente legato alla Fiorentina e alla città di Firenze perché vi ho vissuto tre anni fondamentali, che mi hanno permesso di intraprendere e coltivare il mio percorso da allenatore. Mi hanno guidato all'inizio di questo nuovo lavoro e lo abbiamo fatto in un modo incredibile, unendo all'aspetto tecnico-tattico una dimensione emozionale, familiare e di senso di appartenenza davvero rara. Per questo motivo conservo un legame fortissimo con questo club e con la città.

La gestione del momento e le correzioni dopo il KO con la Lazio

Lo sguardo si è poi spostato sull'attualità e sull'esigenza del Sassuolo di riscattare la recente sconfitta interna contro i biancocelesti per riprendere la marcia in campionato:

Quando vieni da una sconfitta di quel tipo e la partita prende una determinata piega, la prima cosa da riordinare è la testa. Parallelamente ci sono aspetti tecnico-tattici e dettagli individuali in cui dobbiamo alzare il livello. Attraversiamo una fase delicata: dopo un buon avvio di stagione ora il mare si è fatto più mosso. Quando le acque si agitano servono equilibrio, lucidità ed energia mentale. Siamo una buona squadra, ma la Serie A ti impone di mettere in campo quel qualcosa in più per superare le difficoltà.