Lorenzo Amoruso ha parlato così dei viola di Vanoli su RTV38
Bello vedervi così uniti e calati nella mentalità richiesta. Avanti ragazzi viola
L'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso è intervenuto su RTV38 per parlare della Fiorentina di Paolo Vanoli. Ecco le sue parole.
"Ho visto più equilibrio nella squadra contro il Venezia e mi è piaciuta anche la scelta di inserire Viery al posto di Valdepenas sulla sinistra, scelta motivata per coprirsi di più in determinate situazioni. Alcuni giocatori, poi, conoscevano già Vanoli, e questo ha avvantaggiato il nuovo tecnico gigliato, che comunque l'anno scorso a Firenze aveva vissuto situazioni ben peggiori".
Su Grosso"Cosa non è andato con Grosso? Difficile dirlo. Mi sembra strano che dopo così poco tempo il tecnico si sia fatto "odiare" dallo spogliatoio. Negli ultimi anni, comunque, Grosso aveva fatto molto bene con il Sassuolo con il 4-3-3 e con i suoi esterni. L'unica piccola giustificazione che può avere è il non avere avuto gli esterni da subito, che sono arrivati a fine mercato, ed anche un altro centrocampista".
Su Vanoli"Trasformare una squadra in pochi giorni è molto complicato, ma Vanoli di sicuro è riuscito a cambiare la mentalità e l'approccio alla partita. Inoltre, ha dato più equilibrio in difesa ed ha cercato di fare pressing alto, pressing che ha dato anche una buona spinta ai giocatori anche in termini di responsabilità visto che poi in caso di contropiede si vede subito chi ha sbagliato. La squadra ha giocato con maggior sicurezza e consapevolezza, ma soprattutto credo che Vanoli abbia portato entusiasmo e voglia di fare".
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