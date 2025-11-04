Lorenzo Amoruso, ex difensore viola, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno con queste parole:
Amoruso: “Pradè è stato costretto a dimettersi. La Fiorentina è in vendita”
Su Galloppa, in panchina contro il Mainz.—
Galloppa non l'ho affrontato come calciatore ma l'ho visto giocare a Siena. Mi aspettavo la soluzione di portarlo col Mainz, ma sono più che convinto che sarà in panchina anche domenica. Non ho capito se Goretti è diventato ufficialmente il nuovo ds per poter nominare il prossimo allenatore.
E sui problemi societari e il nuovo ds...—
Sappiamo che la Fiorentina è in vendita, non nascondiamocelo. Ma adesso c'è bisogno di agire da società calcistica. Pradè era stato lasciato praticamente solo perché non poteva parlare con nessuno di calcio. Ferrari, il dg capisce poco di calcio. Goretti non ha mai fatto uno step così per una società di serie A, che è diverso che farlo per una squadra di serie C. Mi aspetto un nuovo allenatore entro settimana prossima. Vi dico che Pradè è stato praticamente costretto a dimettersi. Questa squadra non ha grandi leader, ne gli attributi per affrontare una tale situazione. Non hanno fatto niente i giocatori in campo contro il Lecce.
