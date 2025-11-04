Enzo Baldini ha parlato oggi ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno esprimendosi così sulla situazione della Fiorentina dopo l'ufficialità dell'esonero di Pioli.
Baldini sicuro: "Siamo la principale candidata alla Serie B. Manca tutto".
Baldini sicuro: “Siamo la principale candidata alla Serie B. Manca tutto”.
Le parole di Baldini, sicuro della retrocessione della Fiorentina in serie B.
La Fiorentina è in caduta libera, è la principale candidata a retrocedere in serie B. Il presidente, dg e allenatore sono essenziali. Alla fiorentina mancano tutti e tre.
E sul futuro viola...—
A questo punto sono saltati tutti gli schemi, speriamo solo che chi si siederà in panchina, abbia le capacità di rimettere in pista questa squadra. A Pioli è stato perdonato tutto. Lui è stato osannato dopo la morte di Astori, da quella vicenda è diventato per tutti come un secondo padre. Ma adesso dovrebbe fare rabbia a tutti per come si è comportato.
