Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Baldini sicuro: “Siamo la principale candidata alla Serie B. Manca tutto”.

news viola

Baldini sicuro: “Siamo la principale candidata alla Serie B. Manca tutto”.

Baldini sicuro: “Siamo la principale candidata alla Serie B. Manca tutto”. - immagine 1
Le parole di Baldini, sicuro della retrocessione della Fiorentina in serie B.
Redazione VN

Enzo Baldini ha parlato oggi ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno esprimendosi così sulla situazione della Fiorentina dopo l'ufficialità dell'esonero di Pioli. 

La Fiorentina è in caduta libera, è la principale candidata a retrocedere in serie B. Il presidente, dg e allenatore sono essenziali. Alla fiorentina mancano tutti e tre.

E sul futuro viola...

—  

A questo punto sono saltati tutti gli schemi, speriamo solo che chi si siederà in panchina, abbia le capacità di rimettere in pista questa squadra. A Pioli è stato perdonato tutto. Lui è stato osannato dopo la morte di Astori, da quella vicenda è diventato per tutti come un secondo padre. Ma adesso dovrebbe fare rabbia a tutti per come si è comportato.

 

Leggi anche
Segui “A pranzo con il Pentasport” di Radio Bruno con la nostra webcam
D. Rossi: “La società deve chiedere scusa. Ecco come uscire da questo momento”

© RIPRODUZIONE RISERVATA