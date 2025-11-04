L'ex allenatore viola, Delio Rossi, intervenuto a Radio Bruno, ha parlato di D'Aversa e della situazione in casa Fiorentina. Queste le sue parole:
D. Rossi: “La società deve chiedere scusa. Ecco come uscire da questo momento”
Le parole dell'ex allenatore viola, Delio Rossi, sull'ipotesi D'Aversa in panchina e il lavoro della società
Io l'ho avuto come calciatore, era molto intelligente. Avendo giocato in squadre importanti sicuramente lo aiuta anche per questa esperienza da allenatore. Io faccio questo mestiere da più di trent'anni, quando c'è un cambio allenatore non si pensa a risolvere il problema, ma a chi dare le colpe. Bisogna capire che è stata fatta una valutazione diversa, perché forse Pioli non era quello giusto, così come la strategia pensata. Siamo difronte a molte proprietà straniere e molte di queste arrivano anche da esperienze lontane dall'ambito calcistico. Una società che si rispetti tale deve avere una persona che prende delle scelte importanti, sennò è sempre un rincorrere. Sei alla ricerca del colpevole e non sai a chi darla. Ora viene D'Aversa e poi il colpevole diventerà lui. Sono state fatte scelte sbagliate. La Fiorentina si salva se l'ambiente è unito e se la società è chiara con l'ambiente. Se sa di aver sbagliato dovrebbe dire chiaramente scusa. Ora non c'è bisogno di dimostrare di essere una squadra che merita di giocare nelle coppe, ma uscire dalla situazione attuale il prima possibile.
