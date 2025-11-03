E se fosse Palladino bis? “Disposto a tornare, ma non rientra nei piani viola”

LEGGI ANCHE
Non ci sono stati contatti, invece, con Raffaele Palladino: il precedessore di Stefano Pioli sarebbe disposto a tornare sulla panchina viola, ma non rientra nei piani della società.
Attraverso Sky Sport, il giornalista Gianluca Di Marzio ha fatto il punto della situazione sulla panchina della Fiorentina.
E' corsa a due tra Paolo Vanoli e Roberto D'Aversa, con quest'ultimo in vantaggio e con il quale sono in corso contatti proficui. Discorso ancora aperto, però, con l'ex allenatore del Torino, che tra l'altro ha un passato da compagno di squadra di Goretti.
