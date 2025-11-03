Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv E se fosse Palladino bis? “Disposto a tornare, ma non rientra nei piani viola”

news viola

E se fosse Palladino bis? “Disposto a tornare, ma non rientra nei piani viola”

palladino
Il punto sulla panchina della Fiorentina
Redazione VN

Attraverso Sky Sport, il giornalista Gianluca Di Marzio ha fatto il punto della situazione sulla panchina della Fiorentina.

E' corsa a due tra Paolo Vanoli e Roberto D'Aversa, con quest'ultimo in vantaggio e con il quale sono in corso contatti proficui. Discorso ancora aperto, però, con l'ex allenatore del Torino, che tra l'altro ha un passato da compagno di squadra di Goretti.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE

Non ci sono stati contatti, invece, con Raffaele Palladino: il precedessore di Stefano Pioli sarebbe disposto a tornare sulla panchina viola, ma non rientra nei piani della società.

Leggi anche
Teotino: “D’Aversa sarebbe scelta abbastanza sconcertante”
Vitale: “Dietro D’Aversa e Goretti c’è Pradè. La gente non va presa in giro”

© RIPRODUZIONE RISERVATA