Nel corso delle trasmissioni sportive su Sky Sport, il giornalista Gianfranco Teotino si è espresso ul futuro della panchina della Fiorentina:
Teotino: “D’Aversa sarebbe scelta abbastanza sconcertante”
Il giornalista si esprime sul profilo del possibile nuovo allenatore viola
La scelta di Roberto D'Aversa sarebbe abbastanza sconcertante. Non si tratta di andare dietro all'umore della piazza e di quello che pensano i tifosi, ma di rendersi conto di quale possa essere il profilo giusto per la Fiorentina
