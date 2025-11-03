Viola News
Teotino: "D'Aversa sarebbe scelta abbastanza sconcertante"

Il giornalista si esprime sul profilo del possibile nuovo allenatore viola
Nel corso delle trasmissioni sportive su Sky Sport, il giornalista Gianfranco Teotino si è espresso ul futuro della panchina della Fiorentina:

La scelta di Roberto D'Aversa sarebbe abbastanza sconcertante. Non si tratta di andare dietro all'umore della piazza e di quello che pensano i tifosi, ma di rendersi conto di quale possa essere il profilo giusto per la Fiorentina

