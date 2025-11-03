Viola News
Vitale: “Dietro D’Aversa e Goretti c’è Pradè. La gente non va presa in giro”

"Contestazione? La società fa finta di nulla..."
Redazione VN

Il direttore sportivo Pino Vitale ha parlato a Rtv 38:

La società deve parlare chiaramente. Se viene promosso Goretti a nuovo direttore sportivo significa che dietro c'è Pradè. Se il nuovo allenatore è D'Aversa significa che dietro c'è Pradè. Bisogna fare le cose per bene, serve chiarezza, la gente non va presa in giro. Contestazione? La società fa finta di nulla... Ferrari sarebbe un ottimo direttore generale se questa fosse un'azienda di frutta, ma non nel calcio

