Il nostro editorialista Bernardo Brovarone nel corso del "Pentasport" di Radio Bruno è tornato sui rimescolamenti societari interni alla Fiorentina, con il sempre più vicino addio a Pioli e la scelta del nuovo direttore sportivo:
Brovarone: "Vanoli è out. Giuntoli pretenzioso, non è da Commisso"
"Petrachi non mi ha mai esaltato, è pieno di sé. Giuntoli? Un uomo pretenzioso che chiede un contratto pluriennale con soldi veri"
Petrachi non mi ha mai esaltato, è un altro leccese. È pieno di sé, si riparte con le Panteleate. Dovessi fare un progetto vero non lo chiamerei. Giuntoli? Un uomo pretenzioso che chiede un contratto pluriennale con soldi veri. A Napoli aveva una squadra di grandi intenditori, dei fenomeni tra gli scopritori di calciatori. Commisso non lo prende uno come Giuntoli, è ambizioso e prende troppi soldi. Ranieri è sopravvalutato, dovrebbe imparare tante cose a livello tecnico e comportamentale. Vanoli non è più in corsa.
