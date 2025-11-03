Viola News
Sandrelli: “Epidemia collettiva, Pioli e squadra non rispondono alle attese”

"Pioli non ha capito che la squadra voleva giocare in un altro modo, ora bisogna capire le intenzioni di Commisso"
Redazione VN

Massimo Sandrelli, negli studi del "Pentasport" di Radio Bruno, ha commentato il difficile momento della Fiorentina:

Questa è una squadra disfatta, insicura e lo si vede in campo. Difetto di Pioli? Non aver capito che la squadra voleva giocare in un altro modo. Bisogna capire le intenzioni a media scadenza della proprietà, di Commisso. Pradè? Non reggeva più la pressione, fatta di volantini, messaggi forti etc.  Si è reso conto che Pioli e la squadra allestita non rispondono alle attese che aveva. Il test rivelatore è l'incapacità di gestire i risultati, la Fiorentina quando va in vantaggio poi viene sempre rimontata. In quattro occasioni ha segnato per prima e ha fatto un solo punto. Un'epidemia collettiva quella a cui stiamo assistendo. Basta vedere Ranieri completamente fuori da ogni misura.

