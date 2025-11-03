Sandrelli: “Epidemia collettiva, Pioli e squadra non rispondono alle attese”

Massimo Sandrelli, negli studi del "Pentasport" di Radio Bruno, ha commentato il difficile momento della Fiorentina:
Questa è una squadra disfatta, insicura e lo si vede in campo. Difetto di Pioli? Non aver capito che la squadra voleva giocare in un altro modo. Bisogna capire le intenzioni a media scadenza della proprietà, di Commisso. Pradè? Non reggeva più la pressione, fatta di volantini, messaggi forti etc. Si è reso conto che Pioli e la squadra allestita non rispondono alle attese che aveva. Il test rivelatore è l'incapacità di gestire i risultati, la Fiorentina quando va in vantaggio poi viene sempre rimontata. In quattro occasioni ha segnato per prima e ha fatto un solo punto. Un'epidemia collettiva quella a cui stiamo assistendo. Basta vedere Ranieri completamente fuori da ogni misura.
