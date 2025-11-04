Malusci: “Pioli un signore, adesso sono i giocatori con le spalle al muro”

Durante il Pentasport di Radio Bruno odierno, Alberto Malusci, ex difensore viola, ha parlato così per quanto riguarda la situazione della Fiorentina dopo le dimissioni di Pradè e l'esonero di Pioli.
Sono tempi e circostanze diverse da quelle che ho vissuto io. Da tanto tempo si sente dire che Commisso vuole vendere; ma adesso c'è da pensare ai fatti, cioè che la Fiorentina è ultima in classifica. Sono convinto che Pioli sia un signore e sia molto dispiaciuto di questa situazione. Credo si sia sentito solo e se non si è dimesso è solo perché ha visto qualcosa che non gli è piaciuto. Lo scorso campionato è stato sopravvalutato dai giocatori. La società ha preso un top allenatore pensando di alzare l'asticella, oggi è facile dare contro a Pioli e alla scelta di prenderlo come mister. Ma la verità è che nessuno se lo aspettava e tutti si devono prendere le proprie responsabilità.
Può esserci adesso una reazione del gruppo?—
Certo, deve esserci, perché chi era visto come il maggiore responsabile (sia Pioli che Pradè), adesso non c'è più: quindi i giocatori ora sono quelli con le spalle al muro: devono guardarsi allo specchio e farsi due domande, non hanno più scuse.
