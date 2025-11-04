CorFio: “Ferrari tratta con i legali di Pioli. Lui sta nella sua stanza”

Il Corriere Fiorentino si sofferma sulla situazione di Stefano Pioli. L'allenatore viola vive una situazione da separato in casa, con la dirigenza della Fiorentina che sta cercando la soluzione migliore per risolvere il contratto:
La squadra in palestra con lo staff di un allenatore che oggi dovrebbe chiudere in un modo o nell’altro (ma il condizionale è comunque d’obbligo) la sua esperienza alla guida della Fiorentina; i giocatori ai quali dopo la seduta di scarico e fisioterapia vengono concesse tre ore di permesso per andare a casa a prendere il necessario con l’obbligo di rientrare in ritiro entro le 20; il numero 10 che invece vola in Islanda per una nuova puntata del processo per molestie che lo vede coinvolto; il direttore generale chiuso nel suo ufficio con i legali di quello stesso allenatore per trovare un accordo se possibile consensuale per la separazione e l’allenatore ad aspettare probabilmente nella sua stanza, senza però sedersi al tavolo con la dirigenza e senza aver alcun contatto con i giocatori.
