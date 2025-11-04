Ma c’è anche una partita: Fiorentina in Germania senza Gudmundsson e Gosens

Nel lunedì del Viola Park il clima è ovattato dalle notizie che rimbalzano ovunque: in mezzo all'occhio del ciclone la squadra, che prova a ritrovare una sua normalità con la classica seduta di scarico post-gara. Allenamento in palestra per chi ha giocato col Lecce, seduta di lavoro ad hoc per gli altri, sotto lo sguardo di Stefano Pioli, allenatore ormai destituito, una presenza che ha contribuito a rendere il tutto ancora più surreale.

Il gruppo rimane sigillato nel centro sportivo di Bagno a Ripoli, esce solo per un breve lasso di tempo (dalle 17 alle 20), poi rientra per passare la notte all'interno della struttura. Sono ore di terremoto societario e tecnico, ma oggi è già antivigilia di Conference. Ancora ritiro, fino alla partenza fissata per domani alla volta della Germania, per la sfida contro il Mainz. Una cosa è certa: la Fiorentina partirà con un bagaglio di incertezze pesante.

E non ci saranno neanche Robin Gosens e Albert Gudmundsson: il primo è ancora alle prese con una lesione di primo grado al retto femorale della coscia sinistra e sarà rivalutato durante la pausa, il secondo è volato in Islanda, a Reykjavik, dove nelle prossime ore sarà in aula di tribunale per il processo che lo vede imputato per cattiva condotta sessuale (si tratta dell'appello dopo che in primo grado il calciatore era stato assolto). Lo dice il Corriere dello Sport.