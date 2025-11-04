Sentite Repubblica: “Pradé formalmente uscito ma ancora comunque influente”

In attesa di risolvere il contratto con Stefano Pioli la Fiorentina sta sondando il terreno per il suo successore. Paolo Vanoliera il nome che già Pradé, prima delle dimissioni, aveva adocchiato. Amante del 3-5-2, modulo di riferimento anche della squadra, conoscitore di Firenze per il suo trascorso da giocatore e voglioso di ripartire dopo Torino è stato considerato per gran parte della giornata il profilo giusto.