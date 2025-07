Amoruso: “Mi aspetto altri due acquisti. Kean non soffrirà la presenza di Dzeko”

"La passata stagione, sotto il punto di vista dei punti, è andata bene. Però la squadra poteva fare qualcosa di più. Si era interrotto il rapporto tra i tifosi e l'allenatore. La gestione di Palladino , di alcune partite, è stata orribile . Oggi, invece, vediamo un allenatore che è nel cuore dei tifosi. E' una persona incredibile che ha vinto uno Scudetto . In più sono stati tenuti i calciatori più forti all'interno della rosa. Mi aspetto ancora due giocatori sul mercato: un centrocampista forte, fisico, ma dalla grande tecnica (tipo Kessie ) e un esterno offensivo. Erano anni che la Fiorentina non aveva la rosa pronta al 97% già al primo ritiro . Le squadre di Pioli non sono mai state ad aspettare l'avversario. I suoi risultati sono arrivati attaccando per primo. In questo momento hai la consapevolezza di poter essere più arrogante sotto il punto di vista calcistico."

"Sono sicuro che l'anno scorso non è entrato al meglio nello schema di Palladino . Per lui è fondamentale giocare palla a terra e inserirsi negli spazi. Il gioco di Pioli migliorerà tutti i centrocampisti della rosa. In più gli esterni avranno più spazi per fare male."

Kean in coppia con Dzeko?

"Giocare con un altro attaccante non è facile per un giocatore con le sue caratteristiche. In coppia non puoi muoverti come ti pare, ma devi guardare il tuo compagno e la palla. Dzeko, è talmente intelligente che non avrà problemi ad aiutare Kean, così come delle volte il bosniaco sarà la prima scelta offensiva e questa per l'italiano sarà una cosa positiva. In più, dietro questi due, ci sarà Gudmundsson, che è un giocatore di qualità e di grande tecnica. Insomma, l'attacco viola è molto forte. Non credo proprio che Kean possa soffrire la presenza di Dzeko. Sono due giocatori diversi e il bosniaco ha già dimostrato tutto in carriera. La Fiorentina ha preso un attaccante capace di giocare in coppia, ma anche da solo, magari nelle partite di coppa."