Gazzetta: “La Fiorentina di Pioli è migliore di quella di Palladino. Ecco dove”

La prima amichevole stagionale della Fiorentina ha visto Stefano Pioli schierare fin da subito la formazione titolare, con il tridente Gudmundsson dietro Dzeko e Kean. Il modulo scelto è stato il 3-4-1-2, contrapposto al 4-2-3-1 della Primavera di Galloppa. In difesa Comuzzo ha vinto il ballottaggio con Pongracic, mentre Pablo Marí ha guidato il reparto centrale come già fatto sotto Palladino. Sulle corsie spazio a Dodò e Gosens, con Fagioli e Mandragora a orchestrare il centrocampo. Assenti per scelta tecnica diversi esuberi come Barak, Ikoné, Infantino e Sabiri, mentre Valentini è in uscita verso Verona.