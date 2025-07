Gudmundsson con Kean e Dzeko: utopia estiva o possibilità concreta?

L'idea di Pioli che ieri ha stupito tutti. La stagione scorsa di Palladino ha un po' limitato i sogni dei tifosi di vedere una Fiorentina proiettata all'attacco. Nel 3-5-2 dell'ex tecnico della Fiorentina, non si è mai visto un cambio votato all'attacco, con un trequartista come Gudmundsson dietro due punte. Vero anche che la conta in attacco era risicata, ma l'idea di base non c'è mai stata. Pioli, arrivato da poche settimane, ha già provato questa soluzione: Gudmundsson dietro a Kean e Dzeko .

Analizziamo pro e contro

Dal mercato la Fiorentina aspetta ancora qualcosa, anche se Pioli in conferenza stampa ha dichiarato che prima vuole valutare tutti attentamente, soprattutto nella tournée inglese. Stamattina La Nazione ha scritto che arriverà un attaccante a prescindere da Beltran, un rinforzo offensivo per le idee di Stefano Pioli. Il 3-4-1-2 di ieri, oltre ad essere un'idea estiva, può essere riproposto anche durante la stagione. Quando? Per esempio contro squadre di basso livello, in partite nelle quali la Fiorentina vorrà sin da subito dominare la gara con un baricentro molto alto. Può essere inoltre una soluzione a gara in corso, in situazioni bloccate o di svantaggio. Rischia di essere pericolosa, invece, con squadre che giocano bene in ripartenza oppure con avversari che tengono molto il pallino del gioco. Un'idea in ogni caso da non sottovalutare, anche perché se la società dovesse intervenire ancora sull'attacco, il materiale umano a disposizione sarebbe di ottimo livello.