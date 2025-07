I piani di Pioli, CorSport: “Prima Ndour e Richardson. Poi si valuterà un regista”

Il Corriere dello Sport fa il punto sul centrocampo

Redazione VN 21 luglio 2025 (modifica il 21 luglio 2025 | 08:28)

La Fiorentina entra in una settimana decisiva per definire il proprio centrocampo, approfittando della fase finale del ritiro al Viola Park. Attualmente il reparto conta su Nicolò Fagioli, Amir Richardson, Cher Ndour e il nuovo arrivo Jacopo Fazzini, con Rolando Mandragora vicino al rinnovo e Simon Sohm nel mirino per completare il gruppo. L’obiettivo del club è chiudere le situazioni in sospeso proprio su questi ultimi due, così da avere una base stabile prima delle prossime amichevoli estive.

Con sei centrocampisti a disposizione, Stefano Pioli potrà valutare rotazioni e soluzioni tattiche nelle tre amichevoli in programma in Inghilterra contro Leicester, Nottingham Forest e Manchester United. Questi test saranno fondamentali per misurare l'equilibrio del reparto e verificare il rendimento dei nuovi innesti in un contesto più competitivo rispetto alle prime uscite stagionali.

Sulla base delle indicazioni che emergeranno da questo trittico di partite, la società valuterà la conferma definitiva di Richardson e Ndour e, solo in caso di necessità, tornerà sul mercato alla ricerca di un regista. L’intenzione, però, è quella di arrivare a una fisionomia quasi definitiva del centrocampo già prima della partenza per l’Inghilterra, per permettere a Pioli di lavorare con un assetto chiaro e funzionale. Lo scrive il Corriere dello Sport.