Gudmundsson-Kean-Dzeko: ecco perché la Fiorentina può sognare il tridente

Proprio come ieri nell'allenamento del pomeriggio in un'esercitazione a campo ridotto. Il centrocampo in questo modo dovrebbe avere grande fisicità, però queste sono riflessioni del tecnico quando andrà a fare le proprie richieste sul mercato. Può interagire bene o alternarsi anche con Jacopo Fazzini che ha già detto di voler rubare qualche segreto al suo compagno di squadra più esperto e con il sorriso ritrovato.

Albert è stato riscattato dal Genoa lo scorso 24 giugno ed è stata una permanenza in viola fortemente voluta dal tecnico che non voleva rinunciare a un elemento di alta qualità, così come l'attaccante non voleva interrompere il suo percorso a Firenze senza aver fatto vedere chi sia il vero Gud. Ora può farlo. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.