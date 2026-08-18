L'ex difensore della Fiorentina ha commentato la situazione di mercato legata intorno a Moise Kean
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Lorenzo Amoruso, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato di alcuni temi caldi in casa Fiorentina. Le sue parole:
Pellegrino non può essere l'unico attaccante in caso ci fosse la cessione di Kean. Piccoli è stato sostituito da Pellegrino. A 45/ 50 milioni di euro la Fiorentina può fare l'operazione. Ho l'impressione che Grosso non si strapperebbe i capelli, preferirebbe un centravanti predisposto a dialogare con la squadra e i centrocampisti. Kean è un accentratore. Un altro esterno arriverà.
Amoruso ha poi continuato cercando di immaginare cosa accadrebbe una volta venduto Kean: "Con 45 milioni cerchi di capire che tipo di attaccante vuole l'allenatore. Abbiamo esterni che determinano, che saltano l'uomo e danno assist: hai bisogno di un attaccante meno eccentrico che sappia muoversi bene. Negli ultimi anni Grosso ha avuto attaccanti che si muovevano bene, ma non erano grandi nomi".
La Fiorentina
La Fiorentina sulla carta è l'outsider del campionato, ci sono delle strategie. In questo momento potrebbe togliere il posto in Europa League e forse anche in Champions, al Como, all'Atalanta o alla Roma. Certe operazioni vengono studiate.Scarica la nuova app Viola News
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