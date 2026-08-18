Lorenzo Amoruso, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato di alcuni temi caldi in casa Fiorentina. Le sue parole:

Pellegrino non può essere l'unico attaccante in caso ci fosse la cessione di Kean. Piccoli è stato sostituito da Pellegrino. A 45/ 50 milioni di euro la Fiorentina può fare l'operazione. Ho l'impressione che Grosso non si strapperebbe i capelli, preferirebbe un centravanti predisposto a dialogare con la squadra e i centrocampisti. Kean è un accentratore. Un altro esterno arriverà.

Amoruso ha poi continuato cercando di immaginare cosa accadrebbe una volta venduto Kean: "Con 45 milioni cerchi di capire che tipo di attaccante vuole l'allenatore. Abbiamo esterni che determinano, che saltano l'uomo e danno assist: hai bisogno di un attaccante meno eccentrico che sappia muoversi bene. Negli ultimi anni Grosso ha avuto attaccanti che si muovevano bene, ma non erano grandi nomi".

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