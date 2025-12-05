Lorenzo Amoruso, ex difensore viola, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport. Le sue parole:
Amoruso: “Ecco cosa mi aspetto da Vanoli. Gud? Deve trovare tranquillità”
Le parole dell'ex giocatore Lorenzo Amoruso a Radio Bruno
Credo che un po' di idee, esperimenti Vanoli ce le abbia in testa. Deve cercare di adattare le caratteristiche dei calciatori alla praticità di una squadra che fatica in tutto. Non si trovano lati positivi, non è sufficiente in nulla. Mi aspetto che passi a una difesa a quattro più bloccata considerando che Dodò non è in condizione. Quest'anno è un lontano parente di quello visto lo scorso anno. Poi mettere due o tre centrocampisti a seconda di come vuoi impostare la partita. Direi Mandrgora e Nicolussi Caviglia. Mi aspetto qualcosa di diverso, ma non sono i moduli che ti fanno giocare meglio o peggio. Abbiamo un ciclo di cinque partite che non sono facili. Devi giocare con la voglia, la determinazione, la capacità di non sprecare nessun pallone. Sono i calciatori che devono riconquistare la fiducia della tifoseria.
Sassuolo—
Senza Berardi ci sono meno punti di riferimento. Credo che Grosso voglia giocare di contropiede.
Il mercato—
Vanoli non ha chiesto esplicitamente gli esterni, ma ha detto che la Fiorentina è una squadra senza esterni. Non può fare altri moduli. Mi aspetto qualcosa dal mercato, già in estate pensavo arrivasse un esterno forte, nonché un centrocampista. Qualcosa va fatto, non si può lasciare la squadra così, sei troppo prevedibile. Kean non è più una sorpresa. Il gioco della Fiorentina è facile da leggere.
Gudmundsson—
Spero che tutto sia concluso e sia un uomo libero. Spero che trovi tranquillità. Alcune volte la frustrazione del giocatore la vedi in campo, neanche lui è felice. Spero possa ritrovare la freschezza di cui tanti si sono innamorati.
