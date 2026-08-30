L'ex centrale gigliato, ospite a "Viola", fa una disamina completa del difficile momento della squadra di Grosso
VIDEO - De Gea: "Devo far capire cos'è la Fiorentina. Kean? Chi non vuole rimanere vada"
Così Lorenzo Amoruso, ex difensore gigliato, ai microfoni di "Viola", trasmissione in onda su Rtv38:
Sapevamo tutti che la squadra fosse ancora in costruzione naturalmente, considerando il cambio in panchina e tutti i giocatori nuovi, ma non si pensava che fossero ancora a questo punto. Pellegrino si è dannato l'anima e non mi è dispiaciuto, ma gli si chiede cose che non sono nel suo repertorio. Ad oggi manca tutto, i reparti sono disuniti e non ci sono leader. De Gea? A volte nelle dichiarazioni sembra quasi un gattino bagnato, non ha la personalità per guidare il gruppo. Paradossalmente dal punto di vista difensivo la squadra era andata meglio a Roma. Oulai? Bravo nel recuperare palloni ma lo vedo in difficoltà come regista ed infatti nel secondo tempo Grosso gli ha messo accanto Fagioli. Cosa ho detto al presidente Commisso al Viola Park, durante il pranzo degli ex giocatori? L'ho semplicemente salutato e ringraziato, facendogli l'in bocca al lupo per la stagione, ce ne sarà bisogno...
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