Daniele Amerini ha analizzato il centrocampo della Fiorentina al Pentasport di Radio Bruno. Le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Amerini: “Atta e Fagioli sono complementari. Difficile rinunciare a Mandragora”
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Amerini: “Atta e Fagioli sono complementari. Difficile rinunciare a Mandragora”
Daniele Amerini si è espresso sul centrocampo della Fiorentina
Atta?È un acquisto importante, mancava come tipologia al centrocampo della Fiorentina. Può diventare un uomo determinante per il salto di qualità. Con lui puoi anche alternare e far crescere giocatori come Ndour. Se rimane anche Fagioli diventa un centrocampo di notevole livello. Con Fagioli sono complementari per tipologia di gioco. Era da un po' di tempo che non si vedeva un colpo così a Firenze.
Mandragora—
Se Mandragora accetta un ruolo da comprimario, abbiamo visto che è sempre determinante quando lo butti dentro. Ha grande esperienza, grande calcio, sa tirare le punizioni. Un allenatore è difficile che ci rinunci quando vede che porta numeri. Merita la riconferma.
Andreazzoli—
Con lui cambiano le idee. Prima c'erano dei giovani in rampa di lancio (Aquilani e Galloppa). Con Adreazzoli vai su un personaggio che non guarda più a sé stesso, ma solo alla crescita dei ragazzi. È una scelta intelligente.
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