Alessandro Bocci, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato del mercato della Fiorentina. Queste le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Bocci: “Sohm superiore ad altri. Sicuri che si voglia abbassare il monte ingaggi?”
news viola
Bocci: “Sohm superiore ad altri. Sicuri che si voglia abbassare il monte ingaggi?”
Per ora si sta andando nella direzione giusta, poi i conti del mercato si faranno alla fine
C'è stato un cambio di passo notevole nella costruzione del piano della Fiorentina: oltre ai giocatori della prima squadra arrivano notizie importanti su tutto il fronte. Per ora si sta andando nella direzione giusta, poi i conti del mercato si faranno alla fine. Non credo che dietro questi acquisti ci siano le cessioni di Fagioli o Kean. La cessione di Beltran è stata complicata visto anche il suo atteggiamento, poi bisognerà vedere gli altri. Gudmundsson potrebbe portare un po' di tesoretto.
Il monte ingaggi—
Siamo sicuri che Paratici miri ad abbassare il monte ingaggi? Dodò non guadagna tantissimo. Quelli che possono far abbassare il monte ingaggi sono Gosens, De Gea, Gudmundsson e Kean.
Grosso—
Grosso mi ha fatto una buona impressione. Spero che riesca a sopportare la pressione di Firenze. Partire bene sarebbe una grande cosa. Magari qualcuno degli esuberi può diventare una risorsa, penso a Sohm. Lui è superiore rispetto a qualcuno che c'è adesso in rosa.
Atta—
© RIPRODUZIONE RISERVATA