Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Bocci: “Sohm superiore ad altri. Sicuri che si voglia abbassare il monte ingaggi?”

news viola

Bocci: “Sohm superiore ad altri. Sicuri che si voglia abbassare il monte ingaggi?”

Bocci: “Sohm superiore ad altri. Sicuri che si voglia abbassare il monte ingaggi?” - immagine 1
Per ora si sta andando nella direzione giusta, poi i conti del mercato si faranno alla fine
Redazione VN

Alessandro Bocci, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato del mercato della Fiorentina. Queste le sue parole:

C'è stato un cambio di passo notevole nella costruzione del piano della Fiorentina: oltre ai giocatori della prima squadra arrivano notizie importanti su tutto il fronte. Per ora si sta andando nella direzione giusta, poi i conti del mercato si faranno alla fine. Non credo che dietro questi acquisti ci siano le cessioni di Fagioli o Kean. La cessione di Beltran è stata complicata visto anche il suo atteggiamento, poi bisognerà vedere gli altri. Gudmundsson potrebbe portare un po' di tesoretto.

Il monte ingaggi

—  

Siamo sicuri che Paratici miri ad abbassare il monte ingaggi? Dodò non guadagna tantissimo. Quelli che possono far abbassare il monte ingaggi sono Gosens, De Gea, Gudmundsson e Kean.

Grosso

—  

Grosso mi ha fatto una buona impressione. Spero che riesca a sopportare la pressione di Firenze. Partire bene sarebbe una grande cosa. Magari qualcuno degli esuberi può diventare una risorsa, penso a Sohm. Lui è superiore rispetto a qualcuno che c'è adesso in rosa.

Atta

—  

 

Leggi anche
Vitale: “Fazzini è di prospettiva. Gosens? Avranno preso degli accordi”
Segui “Il Pentasport” di Radio Bruno con la nostra webcam

© RIPRODUZIONE RISERVATA