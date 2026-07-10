Il giornalista Benedetto Ferrara, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha commentato il mercato viola e cosa ha portato la Fiorentina a rischiare la retrocessione:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Ferrara: “Paratici sta ricostruendo la squadra. Colpito dall’acquisto di Atta”
news viola
Ferrara: “Paratici sta ricostruendo la squadra. Colpito dall’acquisto di Atta”
Già l'arrivo di Paratici aveva motivato i tifosi e lui sta lavorando bene
Il mercato è partito con tre investimenti importanti. Atta è quello che più ha colpito: giovane, di ottimo livello e con ancora margine di crescita. Bisognava dare una squadra a Grosso. Poi ci sarà da gestire le cessioni. Già l'arrivo di Paratici aveva motivato i tifosi e lui sta lavorando bene. Sta ricostruendo la squadra con dei nomi di livello, è animato da un grande senso di rivalsa. Per venire a Firenze ha chiesto delle garanzie, sono tranquillo. Ha scelto l'allenatore e si è circondato di suoi uomini.
Come siamo arrivati alla passata stagione—
Siamo partiti con un allenatore che è andato via prima ancora di iniziare (Palladino ndr) e questo ha cambiato le carte in tavola. Dopo sei andato a pregare Pioli che ha fatto i suoi interessi. In tutto questo è scomparso il presidente e si è dimesso Pradé. Si era creato uno scollamento generale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA