Ambrosini: “Tre giocatori stanno aiutando Vanoli. Ora si vede la svolta”

L'ex centrocampista del Milan e della Fiorentina, Massimo Ambrosini, ha parlato a Cronache di Spogliatoio nel corso del programma "Elastici" su Youtube, del momento positivo della squadra di Paolo Vanoli soffermandosi sulle prestazioni di alcuni singoli:
Nelle prime uscite di Vanoli non avevo visto una svolta, ora invece dal punto di vista pratico e tecnico la sto vedendo. Tre giocatori stanno dando un grande aiuto tre giocatori. Il primo è Fagioli che è tornato ad essere un calciatore di livello, talento messo al servizio della squadra.
Gli altri due sono i terzini. Gosens è un trascinatore e questa squadra ne aveva bisogno perché non ha uno spessore morale per uscire da determinate situazioni. Dodò invece è un calciatore che meriterebbe di stare ad un livello superiore.
