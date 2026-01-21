Viola News
Ambrosini: “Tre giocatori stanno aiutando Vanoli. Ora si vede la svolta”

Il commento dell'ex centrocampista della Fiorentina, Massimo Ambrosini, su alcuni singoli della rosa di Vanoli
L'ex centrocampista del Milan e della Fiorentina, Massimo Ambrosini, ha parlato a Cronache di Spogliatoio nel corso del programma "Elastici" su Youtube, del momento positivo della squadra di Paolo Vanoli soffermandosi sulle prestazioni di alcuni singoli:

Nelle prime uscite di Vanoli non avevo visto una svolta, ora invece dal punto di vista pratico e tecnico la sto vedendo. Tre giocatori stanno dando un grande aiuto tre giocatori. Il primo è Fagioli che è tornato ad essere un calciatore di livello, talento messo al servizio della squadra.

Sui terzini

—  

Gli altri due sono i terzini. Gosens è un trascinatore e questa squadra ne aveva bisogno perché non ha uno spessore morale per uscire da determinate situazioni.  Dodò invece è un calciatore che meriterebbe di stare ad un livello superiore.

