Da Cagliari: “Rossoblù in forma, torna Zappa. Sfida aperta con la Fiorentina”

Il giornalista Ignazio Caddeu, ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, parla così del Cagliari e della sfida contro la Fiorentina di sabato:
Ignazio Caddeu a Radio Bruno analizza Cagliari-Fiorentina: momento positivo dei rossoblù, il successo sulla Juve e un campionato più equilibrato che mai.
Il Cagliari sta bene, nell'ultima partita ha portato a casa 3 punti fondamentali contro la Juventus. Il Cagliari ha appena annunciato l'arrivo di Sulemana e Dossena, c'era un po' di apprensione per Zappa che oggi è tornato ad allenarsi in gruppo e sabato ci sarà. Quello di quest'anno è un campionato anomalo, solitamente c'era almeno una squadra materasso e le altre che lottavano per salvarsi; quest'anno ci sono 9 squadre in 10 punti.
