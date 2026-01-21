Jeda: “Non mi aspettavo una Fiorentina così, ma sono sicuro che si riprenderà”

Jeda Capucho Neves, ex attaccante del Cagliari, è intervenuto a Radio Bruno in vista della sfida di sabato. Le sue dichiarazioni:
Non mi sarei mai aspettato una Fiorentina in questa situazione. Una situazione analoga l’ho vissuta a Siena nel 2002 e a Cagliari nel 2008. Sono rimasto stupito, ma chi non è dentro la situazione non può capirla e la tensione tra società e piazza era dovuta anche dalla paura. Il grosso problema della Fiorentina è stato che al primo gol subito si spengeva. Sono sicuro che si riprenderà, lo sta già facendo. La partita con la Juventus non fa testo, il Cagliari è riuscito a non subire gol e a farlo al primo tiro in porta. Sabato mi aspetto un Cagliari attendista, ma giocare in casa può essere un grande aiuto per la squadra e conoscendo i tifosi fiorentini sono sicuro che sarà così.
