L'ex difensore viola, Lorenzo Amoruso, è stato ospite negli studi del Pentasport di Radio Bruno.
Amoruso: “Inizia un nuovo corso, col Cagliari sarà dura ma i tifosi spingeranno”
Le parole di Lorenzo Amoruso ai microfoni di Radio Bruno
Dispiace per l'infortunio di Parisiera nel suo momento d'oro. Fabbian? Arriva un giocatore con caratteristiche diverse dai giocatori già presenti in rosa; adesso c'è da capire come Vanoli utilizzerà i nuovi arrivati. Avere opzioni di qualità per un allenatore è qualcosa di ottimo; se prima chi subentrava non riusciva a dare una scossa, adesso con questi 4 arrivi la situazione è cambiata. A Firenze sono arrivati giocatori che hanno voglia di giocare. Il percorso è ancora lungo, in più devi affrontare il Como in Coppa Italia e poi la Conference. Adesso è iniziato un nuovo percorso, hai alzato il tuo livello calcistico dimostrando che te la puoi giocare; i nuovi arrivati devono mettersi in testa che Firenze non può aspettare nessuno, devono calarsi subito nella parte. Cambio modulo? Il 4-2-3-1 è il motivo per cui Fabbian è arrivato a Firenze e non è un modo utilizzabile a Firenze; non hai gli interpreti giusti a centrocampo. Secondo me il 4-3-3 potrebbe diventare una situazione ideale ma non scarterei il 4-1-4-1 che sta utilizzando adesso.
La partita di sabato—
Contro il Cagliari sarà complicato, non verrà ad attaccarti. Giocherà nella sua metà campo con una difesa molto solida e pronti a ripartire in contropiede non appena ci sarà il minimo errore della Fiorentina. Dovremo essere attenti e cinici. La Fiorentina deve catalizzare i palloni sugli uomini che possono determinare una partita. Chi giocherà sulla destra avrà un'occasione d'oro. Visti gli scontri diretti di questa giornata, una vittoria contro il Cagliari farebbe molto bene alla classifica. La Fiorentina però potrà contare sul fattore campo, i tifosi voglio vedere vincere una partita dopo l'altra e sono sicuro che spingeranno al massimo.
Piccoli—
Giocare con continuità gli farà sicuramente bene. Giocare a domenica non era semplice, lui ha fatto movimenti ottimi valorizzando i centrocampisti. La Fiorentina si è mossa bene anche grazie a lui. Gioca più per la squadra rispetto a Kean, è arrivato a Firenze con un peso specifico bestiale. A fine stagione capiremo se è un calciatore che deve restare alla Fiorentina.
