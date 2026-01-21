Il conduttore televisivo e tifoso viola, Gianfranco Monti, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno
Monti: “Adesso si vede la mano di Vanoli. Sabato conta confermare il percorso”
Gianfranco Monti a Radio Bruno ricorda Commisso e commenta il ruolo di Paratici, i cambi di Vanoli e l’importanza della sfida di sabato per la Fiorentina.
Rocco ha dato tanto a Firenze lasciando un'impronta importante. Sono sicuro che lunedì Firenze sarà intorno a Commisso e alla sua famiglia; quando è il momento di dover dare Firenze c'è sempre. Credo che Commisso abbia voluto metterci il carico fino alla fine, e l'arrivo di paratici ne è la riprova. Paratici è un grande acquisto. Io sono assolutamente sicuro che, quando vieni a sapere dell'arrivo di un dirigente di quel livello, la situazione cambia. Vanoli ci ha messo davvero del suo, cosa che prima non vedevamo. Secondo me c'è stato un click e sono arrivati i risultati: cambio modulo, Parisi alto, il cambio del capitano.. togliere la fascia ad un giocatore non è facile ma è stato bravo anche Ranieri ad accettare la scelta. Vanoli si è mosso molto bene ma siamo solo all'inizio. La partita di sabato è di un'importanza letale, devi dimostrare di aver imboccato la strada giusta.
