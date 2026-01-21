Radio Bruno: “Filtra pessimismo su Kean. Fortini in pole per il posto di Parisi”

Secondo quanto riportato da Radio Bruno Fabiano Parisi ha subito un infortunio molto scomodo che lo obbligherà ad almeno due settimane di stop restando comunque in dubbio per la trasferta di Napoli. Ad oggi il candidato numero uno per sostituire l'ex Empoli è Nicolò Fortini: un debutto dal 1' per Harrison non sembra ancora possibile e lo stesso vale anche per Solomon non ancora al top della condizione mentre Fazzini non è una prima scelta di Paolo Vanoli. Per quanto riguarda Moise Kean non filtra ottimismo, il giocatore sente ancora dolore e non è da escludere un'altra mancata convocazione. Sarà quindi nuovamente Roberto Piccoli a guidare l'attacco viola. Capitolo cessioni: Edin Dzeko ha lasciato il Viola Park e partirà per la Germania dove vestirà la maglia dello Schalke 04.