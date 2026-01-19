Monti: “Dodò l’esempio del momento viola. Vanoli? Ora la sua impronta si vede”

Il conduttore televisivo e tifoso viola, Gianfranco Monti, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno della partita vinta dalla Fiorentina contro il Bologna e non solo. Le sue parole:
Il primo tempo di ieri forse il migliore degli ultimi due anni. La forma fisica è migliorata in maniera spaventosa, basta vedere Dodò sul gol di Piccoli. La prima parte del campionato l'hai buttata. Ancora non siamo fuori dalla zona calda. Le coppe non le devi mollare però. Anche se tutti la chiamano "la coppetta", io la vorrei vincere. Logico che si debbano salvare, ma se fai un grande ritorno di campionato...
Su Vanoli—
Vanoli adesso sta facendo bene, si vede che ci ha messo del suo. Nei mesi scorsi non funzionava nulla, anche i migliori stavano facendo male. A partire dalla scelta del capitano, Vanoli ha preso le redini della situazione. E' stato bravissimo a cucire. In difesa per me manca qualcosa. L'idea di Parisi è stata importante e soprattutto si è rivelata giusta.
Sull'arrivo di Fabbian—
Gli abbracci a fine partita tra Fabbian e Ndour mi avevano già fatto capire qualcosa sul suo arrivo a Firenze. In questa operazione con Sohm i viola ci guadagnano assolutamente. Mandragora in una mia rosa lo voglio sempre dentro, poi titolare o non titolare è uguale. Non mi fa impazzire, ma sono contento che rimanga a Firenze, perché è uno di quei centrocampisti che bene o male la butta dentro. Così a centrocampo dovremmo essere a posto.
