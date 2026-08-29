Il Frosinone di Alvini vuole stupire, dopo la sconfitta contro la Juventus alla prima
VIDEO - "Quanti gol potevamo fare". Il trio che non ti aspetteresti
Il Frosinone cercherà di mettere i bastoni tra le ruote alla Fiorentina. Le parole di Massimiliano Alvini a Dazn:
"Domenica scorsa abbiamo fatto una bella partita, nonostante giocassimo contro la Juventus. Per me, come allenatore, l'importante è dare alla squadra le idee giuste e chiare. Devo allenare 14-15 giocatori nuovi, più che un album di figurine è un puzzle. Ho regalato a mio figlio un Lego, noi dobbiamo fare quello come squadra. Ci vuole tempo, ma voglio incidere, dove posso farlo"
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