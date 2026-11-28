La crescita di Eddy Kouadio non passa inosservata. Il difensore di proprietà della Fiorentina, attualmente in prestito al Monza, ha già attirato l'attenzione di Roberto Mancini, che lo ha inserito nel gruppo della Nazionale maggiore. Intervistato da Sky Sport, il suo procuratore, Alessandro Moggi, ha parlato così delle prospettive del giovane calciatore:

"È un ragazzo di grande avvenire. Mancini, che come al solito ha grande visione del futuro, gli ha dato subito una chance convocandolo nel gruppo della Nazionale maggiore. Adesso è stato convocato nel gruppo dell'Under 21, ulteriore testimonianza del lavoro della Fiorentina sui giovani".

I complimenti al settore giovanile viola

La crescita di Kouadio offre a Moggi anche lo spunto per elogiare il lavoro svolto negli ultimi anni dal settore giovanile della Fiorentina, con una menzione particolare per

"Se andiamo a vedere il lavoro fatto da Valentino Angeloni e dal management della Fiorentina, possiamo vedere che forse è la società che ha lavorato meglio come settore giovanile negli ultimi anni e Kouadio ne è la dimostrazione".