Daniele Adani è intervenuto al Pranzo con Il Pentasport di Radio Bruno. Ecco le sue parole sul tour con Cassano e Ventola:
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Adani sul tour: “Per il nostro show prendono anche l’aereo. Riempiremo il Verdi”
Daniele "Lele" Adani è intervenuto al Pranzo con Il Pentasport di Radio Bruno. Ecco le sue parole sul tour teatrale che farà tappa a Firenze
Cassano è una benedizione per la comunicazione italiana: parla con schiettezza, senza filtri, in un mondo che solitamente non aggiunge nulla. La sua professionalità è sconosciuta a molti. Tra noi c'è stata subito alchimia, ed è la base per la riuscita del tour. Nel nostro spettacolo anche il confronto nel dissenso è fondamentale. Io organizzo il lavoro, ma noi tre insieme abbiamo un'intesa mai vista prima. Il nostro show inizia alle 21:00, ma non sappiamo mai quando finisce; l'intensità che viviamo è incredibile. Per venirci a vedere molti hanno preso addirittura l'aereo: abbiamo un popolo che ci segue. C'è una scaletta di base, poi sul palco entriamo in scena noi. Anche gli ospiti si sentono a casa, avvertono quella sacralità che c'era negli spogliatoi. Il Teatro Verdi? Questo tour ci ha permesso di riempire teatri che non immaginavamo. Portiamo la comunicazione del calcio: non lo viviamo da ruffiani o pavidi."
LUNEDI' 23 MARZO CASSANO, VENTOLA E ADANI SARANNO AL TEATRO VERDI PER "VIVA EL TOUR", IL LORO TOUR PER I TEATRI ITALIANI
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