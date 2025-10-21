Lele Adani, ex difensore viola e opinionista italiano, ha commentato così la sconfitta incassata dalla squadra di Pioli a San Siro contro il Milan:
Adani: “Fiorentina senza idee né coraggio. Ha meritato di perdere”
Le parole di Lele Adani dopo la sconfitta viola a San Siro.
I rossoneri hanno vinto la partita perché la Fiorentina butta via una grande occasione mancando di personalità, idee e coraggio. I viola non si sono procurati occasioni da goal, ma speravano nell'errore del Milan. Infatti hanno fatto goal grazie a Maignan che ha dato la palla sulla pancia di Gabbia ed è finita dentro. La Fiorentina non ha fatto niente per segnare e, solo per questo, non meritava di vincere quella partita. Per me non meritava nemmeno di pareggiare, nonostante il rigore non ci fosse. Hanno buttato via una grande opportunità. La Fiorentina, ultima in classifica, ospiterà il Bologna e andrà a Milano con l'Inter, ma la sfortuna è stata che il Milan abbia reagito bene al goal, perché altrimenti la partita sarebbe andata avanti col pari fino alla fine.
Sul goal di Leao e sui singoli...—
Sul goal di Leao, De Gea fa un grosso errore: un portiere del suo livello non può prendere goal con la palla un metro e mezzo dentro al palo, dopo che rimbalza tre volte. Il tiro era parabile ed è tutto ciò che ha fatto il Milan durante la gara. La partita è stata negativa, Modric ha fatto la differenza, ha lavorato più di tutti e quattro i centrocampisti della Fiorentina messi insieme, che giocavano a rombo con Fazzini vertice alto. Kean era nel deserto: non stava bene, non poteva ricevere il pallone, non poteva tirare in porta, non poteva fare nulla perché la squadra non ha giocato. Il Milan ha avuto il massimo risultato col minimo sforzo, come si suol dire.
