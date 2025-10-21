Viola News
Garics: “Pioli allenatore di tutto rispetto, anche il Rapid ora ha seri problemi”

Vi proponiamo l'intervento di György Garics ai microfoni di Lady Radio in vista della sfida col Rapid Vienna.
Redazione VN

György Garics, ex centrocampista di Rapid Vienna e Bologna ai tempi di Pioli, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio in vista della sfida di Conference League: 

Il Rapid è partito molto bene in campionato dopo aver cambiato allenatore alla fine della scorsa stagione, poi ultimamente sta facendo fatica a trovare risultati positivi e fare prestazioni all'altezza. Hanno perso col Lask, è chiaro che le loro ambizioni europee non siano le stesse della Fiorentina. La squadra è cambiata quasi completamente rispetto a quando ha incontrato la Fiorentina due anni fa, la situazione non è bella: si scontrano due squadre con vari problemi. La Fiorentina vorrebbe tornare nella parte sinistra della classifica, il Rapid Viennapunta ad agganciare i primi tre posti del campionato austriaco. Conoscendo bene Pioli, che mi ha allenato, e la Serie A, vedere i viola in quelle posizioni mi dispiace molto.

Il ricordo di Pioli

—  

Dal primo giorno al Bologna ha subito impattato sia mentalmente che in campo, aveva voglia di non tralasciare nessun reparto e di lavorare bene su tutti i particolari. Ha sempre trovato le parole giuste per ognuno di noi e ha saputo tirare sula nostra squadra, che stava affrontando una situazione non facile. In due / tre anni è arrivato anche ad ottenere risultati importanti: è partito alla grande e ha fatto sicuramente meglio col Milan, vincendo uno scudetto: si è costruito una carriera di tutto rispetto.

E sulle difficoltà di Pioli...

—  

Non mi aspettavo assolutamente che avesse tutte queste difficoltà in una piazza così importante che ambiva a posizioni alte 0 trofei, con un presidente voglioso e con i mezzi per gettare le basi per un futuro solido, come il Viola Park. Sicuramente manca qualcosa a questa squadra, in Italia non si può mai stare tranquilli...

 

 

