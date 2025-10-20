Robin Gosens non è al top della forma, si vede nonostante abbia avuto il guizzo per il gol dell'1-0 a Milano. Lo stesso direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha sottolineato come al pari di Kean il tedesco non fosse al meglio nell'avvicinamento alla gara di San Siro ("un risentimento").
Radio Bruno: “Gosens uscito malconcio con il Milan”. Ecco come sta
Il tedesco ha abbandonato il campo dopo la rete del momentaneo 1-0
Oggi Radio Bruno dà delle novità sulle sue condizioni, buone notizie: Gosens è uscito malconcio e oggi ha svolto lavoro a parte. Poi quelli che hanno giocato allenamento di scarico classico, poi le operazioni riprenderanno regolarmente in vista della gara di Vienna in programma giovedì 23 ottobre. Per il numero 21 nulla di grave insomma, un'uscita precauzionale: il suo rientro in gruppo dovrebbe essere prossimo.
