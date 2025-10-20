Radio Bruno: “Gosens uscito malconcio con il Milan”. Ecco come sta

Robin Gosens non è al top della forma, si vede nonostante abbia avuto il guizzo per il gol dell'1-0 a Milano. Lo stesso direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha sottolineato come al pari di Kean il tedesco non fosse al meglio nell'avvicinamento alla gara di San Siro ("un risentimento").