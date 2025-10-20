Bernardo Brovarone, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato della situazione in casa Fiorentina. Le sue parole.
Brovarone: “La Fiorentina sta continuando a sbagliare una cosa. Pradè? Vi dico”
Le parole di Bernardo Brovarone al Pentasport di Radio Bruno sul momento della Fiorentina e la situazione legata a Pradè e Pioli
In Conference quest'anno ci sono squadre superiori rispetto agli scorsi anni: Strasburgo e Crystal Palace fra tutte. Poi anche il girone unico inizia a farti affrontare avversarie di un livello diverso. La Fiorentina si trova in un momento inspiegabile.
Sulla partita con il Milan—
Il centrocampo così folto contro il Milan poteva anche starci, se avevi due frecce sui lati come lo scorso anno. Quello viola era un possesso palla fine a se stesso. Fazzini è un giocatore interessante, ma resta questo. La Fiorentina sta sbagliando proprio questo, a puntare sempre su questo tipo di calciatori, senza mai affondare il colpo per gente veramente importante.
Sulla situazione Pradè-Pioli—
Pradè è un uomo distrutto. Un pochino lo conosco. Non ho visto atteggiamenti forzati. Se un dirigente arriva a dire quelle cose in conferenza stampa la situazione non deve essere semplice. Commisso? Penso che Pioli non lo caccerà mai, almeno fino all'Inter. Questo allenatore non è riuscito a dare delle certezze.
