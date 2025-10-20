Ordine attacca: “Di scandaloso c’è solo la prestazione della Fiorentina”

Il giornalista Franco Ordine, intervenuto a Radio Radio, ha parlato così delle proteste della Fiorentina al termine della partita vinta a San Siro dal Milan:
Le parole del giornalista, Franco Ordine, ai microfoni di Radio Radio, sulla prova della Fiorentina a Milano di ieri sera
Di scandaloso c'è solo la prestazione della Fiorentina. Non è un rigore gigantesco, ma nella casistica attuale del Var ci sta benissimo. Da censurare il comportamento di quel campione di provocazione che è Ranieri, che prova a colpire l'avversario e andava sanzionato.
