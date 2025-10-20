L'ex portiere e grande tifoso viola, Emiliano Viviano, ha parlato così al Pentaport di Radio Bruno del momento della Fiorentina:
Viviano: "De Gea un fenomeno, ma abbiamo 4/5 punti in meno per colpa sua"
Le parole di Emiliano Viviano sul momento della Fiorentina dopo la sconfitta arrivata con il Milan, partendo da De Gea
Ieri non ho visto passi avanti. Poi sono d'accordo con le parole di Pioli, però la proposta è quella che è. La squadra è in difficoltà, sotto tanti punti di vista.
Su De Gea—
Purtroppo è un dato di fatto che De Gea ci ha fatto perdere 4/5 punti fino a questo momento. Se avesse tenuto l'andamento dello scorso la Fiorentina aveva più punti. Lo ritengo sempre un fenomeno, ma quello che sta passando non è un buon momento. Il primo gol di Leao? Probabilmente non l'ha vista partire.
Sulla situazione—
Parlare di fortuna o sfortuna è troppo da tifoso. Perdi certe partite perché non fai magari quel fallo che in una certa situazione ci sta fare. E' come sei messo in campo se arrivi secondo in questo momento. Come agirei da dirigente viola? La cosa migliore ad oggi è mantenere la calma, non so cosa possa portare ad essere polemici. Bisogna rasserenare l'ambiente. Pradè? Non c'è bisogno di fare un passo indietro, da dirigente deve cercare di trovare una soluzione. Mi è piaciuto che ha difeso Pioli.
