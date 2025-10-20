Poesio: “A Pongracic manca quel qualcosa per essere una certezza”

Il giornalista Ernesto Poesio, al Pentasport di Radio Bruno, ha commentato la partita di ieri della Fiorentina. Le sue parole:
Partita agghiacciante dal punto di vista tecnico, soprattutto nel primo tempo. Entrambe hanno preferito non farsi male, senza accelerare il gioco. Poi, nella ripresa ti ritrovi in vantaggio senza nemmeno aver tirato. Questa è una squadra che ad un certo punto poi non riesce a reggere un vantaggio. E' già successo tante volte in questa stagione. La Fiorentina deve entrare in modalità "facciamo punti per la salvezza", perché la situazione è questa adesso. Tre punti in sette partite sono veramente una miseria e ieri poteva essere un'occasione importante, perché il gruppetto in alto si era fermato tutto. Ora non ti basta una vittoria per risalire, ma una serie.
Pongracic? Io certe volte ci vedo degli interventi veri, da difensore, e in altre degli svarioni importanti. Gli manca sempre quel qualcosa per essere una certezza. La difesa è l'unico reparto che non è stato toccato questa estate, ma forse andava chiarito. Questo oscillare tra la difesa a tre o a quattro non ti consente di avere un pacchetto predefinito da amalgamare una partita dopo l'altra.
Fagioli l'ho visto meglio. Non che abbia giocato benissimo, ma meglio. Si è liberato un pochino, ma li serve un po' di brio. C'è bisogno di uno strappo e lui dovrebbe essere uno di quelli a darlo. Lui e Gudmundsson non sono riferimenti come si pensava e quindi sono diventati dei problemi.
