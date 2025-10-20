Toni fa chiarezza: “Ecco cosa volevo chiedere a Pioli. C’è una brutta spaccatura”

L'ex attaccante della Fiorentina, Luca Toni, oggi opinionista di DAZN, ha voluto fare chiarezza a Radio Bruno durante il Pentasport della reazione avuta da Pioli alla sua domanda dopo la sconfitta di ieri contro il Milan. Le sue parole:
Immagino che il momento di Pioli sia difficile, io però volevo chiedergli se si trattasse di un problema di testa, perché fisicamente li ho visti bene. La mia domanda non era nemmeno finita, non volevo assolutamente fare polemica, anche perché alla Fiorentina voglio sempre bene. Non siamo nemici della squadra viola. Semplicemente volevo chiedergli se con una vittoria il tutto potrebbe sbloccarsi, ma non me lo ha permesso, forse aveva qualcosa di represso, da dover tirare fuori, perché io gli avevo chiesto tutt'altra cosa. Poi lo conosco bene Stefano, siamo amici e ci conosciamo. In certe piazze, anche io se non facevo gol venivo criticato. Noi una domanda dobbiamo farla.
Sul momento della Fiorentina—
La cosa brutta è la spaccatura tifosi, società e squadra. Io anche ieri ho visto Pradè fare il mea culpa ecc... Se c'è questa spaccatura è difficile che la squadra non ne risenta. Il calendario è ancora difficilissimo, tutti devono fare qualcosa in più. Pioli è l'uomo che può tirare fuori la Fiorentina da questa situazione. I giocatori ci sono, la squadra è forte, ma li vedo sempre troppo nervosi mentre sono in campo. Problema di personalità o fusione? Basta anche una vittoria, pure giocando male. Anche con la Roma i viola non hanno fatto male. Una vittoria ti permetterebbe di uscire da quella situazione in classifica e magari i giocatori si sbloccano. Quando la squadra è sulle ali dell'entusiasmo i giocatori viola riescono a fare giocate importanti, quando la palla scotta invece hanno paura.
Sul rigore dato al Milan—
Var? Se lo fischia l'arbitro ci può anche stare. Di base dovrebbe richiamare solo in caso di grave errore e ieri non lo era. La cosa eclatante è che l'errore non l'ha fatto l'arbitro, ma il var nel richiamarlo.
Sull'attacco viola—
Ho il mio pensiero sugli attaccanti. Kean è un grande attaccante, ma secondo me ha bisogno di giocare da solo. Lui è una bomba se è istintivo. Ha dei colpi pazzeschi. Con Piccoli o con Dzeko vanno un pò sugli stessi spazi. Personalmente, Piccoli è un giocatore importante per il futuro. Poi adoro Dzeko, infatti non capisco come possa stare in panchina. Gudmundsson non è in un grande momento. Ma sai perché? Perché c'è poco dialogo da lui e Kean. L'islandese deve giocare con qualcuno che fa tanto gioco di squadra. Kean è istintivo, ha giocate pazzesche, ma le cerca da solo. Io non ho visto feeling tra loro.
